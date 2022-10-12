الرافدين: استمرار منح قروض ٢٥ مليون للمحال التجارية

2022/10/12 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن استمرار فروعه في بغداد والمحافظات بمنح قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون دينار لأصحاب المحال التجارية والورش الاخرى .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان السقف المالي لقروض المشاريع الصغيرة يصل الى 25 مليون دينار وبفترة تسديد 6 سنوات .



مشيرا الى ان فائدة القرض 6 بالمئة .

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