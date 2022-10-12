2022/10/12 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين ، اليوم الأربعاء ، استمرار فروعه في بغداد والمحافظات بمنح قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون دينار لأصحاب المحال التجارية والورش الاخرى .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن استمرار منح قروض 25 مليون للمحال التجارية المركز الخبري الوطني.

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