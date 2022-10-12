2022/10/12 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد:اعتقال 4 متهمين هم أطراف نزاعات عشائرية في الكرخ والرصافة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد:اعتقال 4 متهمين هم أطراف نزاعات عشائرية في الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد:اعتقال 4 متهمين هم أطراف نزاعات عشائرية في الكرخ والرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).