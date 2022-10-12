معطف محمد بن زايد بعد لقائه بوتين يثير تفاعلا.. فكيف جاءت التعليقات؟

2022/10/12 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطة خروج رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرتديا معطفا أسود بعد لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تفاعلا واسعا الأربعاء

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