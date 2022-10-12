"حل دائم ومنصف".. بنود مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

2022/10/12 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد في مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي أطلعت عليها رويترز أن الاتفاق يعتبر "حل دائم ومنصف" للنزاع البحري.

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