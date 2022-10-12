2022/10/12 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، برفع رمانة يدوية من داخل مرآب مجلس النواب.

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