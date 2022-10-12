2022/10/12 | 13:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل الاستراتيجي أحمد الشريفي ضيف زاكروس حول عدم تنفيذ اتفاقية شنكال بعد مرور سنتين على إبرامها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EzMoZMn6YKE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل الاستراتيجي أحمد الشريفي ضيف زاكروس حول عدم تنفيذ اتفاقية شنكال بعد مرور سنتين على إبرامها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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