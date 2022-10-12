مخازن سلاح الغرب تواجه النفاد .. وطلبات كييف لا تتوقف

2022/10/12 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية، أن «مخزونات بعض الدول الأوروبية التي أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، بدأت في النفاد وقد تستغرق تغطية النقص سنوات»، موضحة أن «إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى كييف، يضغط على مخزونات الذخيرة»، في الوقت الذي تواصل فيها أوكرانيا طلب المزيد من الدعم، وجدد المسؤولون الأوكرانيون حث حلفائهم الغربيين إرسال أسلحة نوعية، ومنها أنظمة دفاع جوي، وأعلنت برلين أنها سرعت وصول أحدها إلى الأوكرانيين يُمكِّن من حماية مدينة كبيرة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية دعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات، لكن تقارير عديدة تتوالى هذه الأيام، تؤكد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين قد يصبحون عاجزين عن الاستمرار في تقديم السلاح للجيش الأوكراني في مواجهة القوات الروسية، ما لم يقرروا زيادة الإنتاج العسكري بشكل كبير.

وقبل أيام، أشارت شبكة «سي إن بي سي»، إلى أنه في صناعة الأسلحة الأمريكية، يبلغ مستوى إنتاج قذائف مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، وهو سلاح مدفعي ثقيل طويل المدى يُستخدم حالياً في ساحات القتال في أوكرانيا، نحو 30 ألف طلقة سنوياً في وقت السلم.



وقال ديف روش من جامعة الدفاع الوطنية الأمريكية «يستهلك الجنود الأوكرانيون الذين يقاتلون القوات الروسية هذه الكمية في غضون أسبوعين تقريباً».



وأضاف «أنا قلق للغاية.



ما لم يكن لدينا إنتاج جديد، والذي يستغرق أشهراً لزيادة الإنتاج، فلن تكون لدينا القدرة على إمداد الأوكرانيين».

وفي أوروبا، حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في وقت سابق من الشهر الماضي، من عجز كبير في إنتاج السلاح، بسبب الدعم المقدم لأوكرانيا، قالاً «لن أقول إن المخزونات العسكرية لمعظم الدول الأعضاء في الناتو الأوروبي قد انتهت، لكنها استنفدت بنسبة عالية، لأننا قدمنا الكثير للأوكرانيين».

وأعلنت ألمانيا، أمس الاثنين، أنها سرعت وصول أنظمة دفاع جوي قادرة على حماية مدينة بأكملها، وعدت بها منذ مدة طويلة، إلى أوكرانيا بعد الضربات الصاروخية الروسية الكثيفة.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على تويتر «نبذل كل ما في وسعنا لتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية».

وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس في حزيران/يونيو تقديم الأنظمة المتطورة «آيرس-تي» التي قال إنها قادرة على حماية مدينة كبيرة من غارات جوية.

وكان من المتوقع أن تسلم ألمانيا الجانب الأوكراني النظام الأول من عدة أنظمة صاروخية دفاعية بحلول نهاية العام، لكن وزيرة الدفاع كريستين لامبرشت قالت إن الشحنة الأولى ستكون «جاهزة لتوفير الحماية الفعالة للناس في الأيام المقبلة».



وأضافت أن «الضربات الصاروخية الأخيرة على كييف والكثير من المدن الأخرى تسلط الضوء بوضوح على أهمية الإيصال السريع لأنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا»

ويوفر نظام «آيرس-تي» درعاً واقية تغطي مساحة بارتفاع 20 كيلومتراً وبعرض 40 كيلومتراً.



ويملك الجيش الألماني نفسه صواريخ «آيرس-تي» في مستودعاته، لكن ليس نظام صواريخ أرض-جو الكامل.



ويطلق صواريخ من مقاتلات من طراز«تورنيدو» أو«يوروفايتر».

(وكالات)

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