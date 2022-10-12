2022/10/12 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط حالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام واختلاسٍ وإحباط محاولة إدخال مواد بصورةٍ مخالفةٍ للقانون في عددٍ من دوائر مُحافظة البصرة.

وقال بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة اليوم، (12 تشرين الأول 2022)، إنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى دائرة البيئة في المُحافظة، قام بضبط (3) أجهزةٍ خاصَّةٍ بقياس النشاط الإشعاعي الداخلي للجسم في الدائرة متروكة ولم تُستخدَمُ منذ تجهيزها في عام 2012، بقيمة بلغت (5,075,400,000) مليارات دينارٍ.

وأضافت الدائرة، أنَّ “ترك الأجهزة في مخازن دائرة البيئة؛ نتيجة عدم إنشاء بنايةٍ لها ونصبها؛ بالرغم من إرسال ملاكات الدائرة للتدريب عليها، يُعرِّضُها للاندثار وعدم الاستفادة منها، فضلاً عن التسبُّب بحصول هدرٍ في المال العام بالمبلغ المذكور”.

وتابعت، أنه “في عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ بعد التحرِّي والمُتابعة ضبط اختلاس مبلغ (651,891,177) مليون دينار في شركة نفط البصرة، بعد قيام مُوظَّفٍ في الهيئة الماليَّة في الشركة بالتلاعب في مستندات أجور النقل الجماعي للأعوام (2020 و2021 و2022)، وإضافة مبالغ أخرى على مُستحقات السوَّاق في مُستندات الصرف واختلاسها”.

وفي ميناء أم قصر الشمالي، “تمكَّن فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة من إحباط عمليَّةٍ لتهريب عشرات الأطنان من أنابيب الـ (فايبر كلاس) المستعملة والمُتضرِّرة والممنوع إدخالها إلى العراق، مُحمَّلة على (6) شاحناتٍ في الميناء، ومحاولة إدخالها على أنَّها مواد جديدة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة الاتحادية تضبط حالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام واختلاسٍ في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة الاتحادية تضبط حالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام واختلاسٍ في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).