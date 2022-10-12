حزب البارزاني: سنقاطع جلسة انتخاب الرئيس في حال إصرار الاتحاد الكردستاني على ترشيح برهم صالح

2022/10/12 | 14:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الفيلي، الأربعاء، أن “معضلة” رئاسة الجمهورية ستنتهي غداً.وقال الفيلي: إنه “من غير الممكن أن يصوت الديمقراطي لبرهم صالح، إلا أن المفاوضات مستمرة لدخول الكرد بمرشح رئاسي واحد في جلسة يوم غد”.وتابع، … Readmore

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