لجنة نيابية تدعو البرلمان إلى إعادة النظر بعمل هيئة النزاهة

2022/10/12 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سهى النجار، فيما طالبت البرلمان والحكومة بإعادة النظر بعمل الهيئة.

وذكر بيان للجنة أنه “جرى خلال الاستضافة مناقشة انهيار مبنى الكرادة وكذلك آلية منح الاجازات الاستثمارية والبيروقراطية التي تعيق منح الاجازات الاستثمارية الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي لاقتصاد البلد والمواطن”.

وأضاف البيان أن “اعضاء اللجنة قدموا العديد من الاسئلة فيما يخص تصريحات رئيس الهيأة حول انهيار بنايات أخرى وملفات الفساد التي اعلنت عنها وكذلك تصريحها حول دور العمالة الاجنبية في تسريب الارهابيين داخل العراق، وعن اجراءات رئيس الهيأة في مكافحة ذلك”.

وتابع البيان أن “اعضاء اللجنة أبدوا تحفظهم على اداء رئيس الهيأة”، مطالبين مجلس النواب والحكومة بـ “اعادة النظر بعمل الهيأة واجراءاتها”.

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