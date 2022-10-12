الرافدين: مستمرون بمنح قروضا بقيمة 25 للمحال التجارية

2022/10/12 | 14:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمراره في منح قروض الـ25 مليون للمحال التجارية.

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