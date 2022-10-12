الفوج الثالث يصل إلى محافظة البصرة ومصدر يكشف عن مهامه

2022/10/12 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، الأربعاء، عن مهام الفوج الثالث الذي وصل إلى محافظة البصرة اليوم.

وقال المصدر، إن “الفوج الثالث وصل إلى محافظة البصرة، ومهامه ستكون انتشار السيطرات المفاجئة ويكون بأمرة قيادة عمليات البصرة”.

وأردف أن “الوضع الأمني جيد جدا في المحافظة والحديث عن وجود توترات هناك غير صحيح”، مشيرا إلى أن “الوضع جيد في القصور الرئاسية حيث مكان تواجد الحشد الشعبي”.

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