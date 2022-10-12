3 أندية اسبانية تطالب رئيس الاتحاد باعتذار بعد تسريبات”مهينة”

2022/10/12 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت ثلاثة فرق اسبانية، اليوم الأربعاء، رئيس اتحاد كرة القدم باعتذار بعد رسائل وصفت بأنها “مهينة”، فيما أعربت عن قلقها من العواقب المحتملة عليها بسبب “الرئيس”.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن “أندية إشبيلية وفياريال وفالنسيا تطالب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم باعتذار بعد أن قال في رسائل نصية مسربة إن تلك الأندية هي” الأقل تفضيلا لديه”.

ونشرت صحيفة “إل كونفيدينسيال”، الرسائل المزعومة التي أرسلها، لويس روبياليس.

ونشرت الأندية بيانا مشتركا “يدين الإهانة المقززة التي أظهرها الرئيس”.

وقالت الأندية إن “المحادثات التي تحدث فيها بمثل هذه العداوة والاحتقار والغطرسة عن الأندية الثلاثة غير مقبولة، إذ جاءت من جانب شخص يتولى منصبا يحمل على عاتقه مسؤولية ويجب أن يحمي مصالح كل أندية الكرة الإسبانية بالتساوي”.

وأضافت الاندية أنها تشعر بقلق إزاء “العواقب المحتملة التي يمكن لتوجهه أن يسببها للأندية، إذ إن سلوكه لا يتضمن شفافية في المنافسة”.

وحثت الأندية رئيس الاتحاد على “وضع الأشياء في نصابها الصحيح، والاعتذار علنا للأندية الثلاثة ومشجعيها”.

ولم يرد الاتحاد الإسباني على طلب للتعقيب من وكالة أسوشيتد برس.

ولم يدل روبياليس والاتحاد بأي تصريحات رسمية علنية بشأن مطالب الأندية.

ويتولى روبياليس أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ويقود محاولة مشتركة من إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030.

وكانت رسائل صوتية نشرتها الصحيفة ذاتها في السابق زعمت أن روبياليس ومدافع إسبانيا السابق، غيرارد بيكيه، تفاوضا على تفاصيل صفقة مربحة لنقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.



لكن كليهما نفى ارتكاب أي “مخالفات في المفاوضات”.

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