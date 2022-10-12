’شراشف’ بأكثر من 73 مليون دينارا.. النزاهة تضبط فساداً بصحة المثنى

2022/10/12 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىاعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من ضبط ملفات فساد بدائرة صحة المثنى بأكثر من 73 مليون دينار.وقال مصدر لـ (بغداد اليوم) ان "هيئة النزاهة تمكنت بعد التحري والتدقيق في دائرة صحة المثنى تمكنت من ضبط مُغالاة في أسعار شراء "شراشف" بمبلغ إجمالي (73,887,800) مليون دينار".واضاف ان "أسعار الشراء تفوق مثيلاتها في الأسواق بمقدار الضعف، مما أدى إلى حدوث هدر في المال العام".

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