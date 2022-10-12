النزاهة تعلن استقدام رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق

2022/10/12 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، استقدام رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته أو "بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في معرض حديثها عن القضيَّة، إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق؛ في القضيَّة المُتعلِّقة بتسلُّم مبلغ (8,209,185,500) مليارات دينارٍ تحت بند المُكافآت خلال الأعوام من (2014 – 2018) دون قيامه بتوزيعها بين مُستحقِّيها.

وأشار البيان الى أنه "أضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمر الاستقدام، وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

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