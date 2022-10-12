ملفات فساد هيئة الاستثمار الوطنية على طاولة النزاهة النيابية

2022/10/12 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استضافت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، سهى النجار رئيس هيأة الاستثمار الوطنية، لمناقشة إنهيار مبنى الكرادة وكذلك آلية منح الاجازات الاستثمارية والبيروقراطية.وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "استضافت سهى النجار رئيس هيأة الاستثمار الوطنية، لمناقشة إنهيار مبنى الكرادة وكذلك آلية منح الاجازات الاستثمارية والبيروقراطية".واضافت انه "جرى مناقشة إنهيار مبنى الكرادة وكذلك آلية منح الاجازات الاستثمارية والبيروقراطية التي تعيق منح الاجازات الاستثمارية الإستراتيجية ذات المردود الإيجابي لاقتصاد البلد والمواطن".وتابعت: "بدورهم قدم اعضاء اللجنة العديد من الاسئلة فيما يخص تصريحات رئيس الهيأة حول انهيار بنايات أخرى وملفات الفساد التي اعلنت عنها وكذلك تصريحها حول دور العمالة الاجنبية في تسريب الارهابيين داخل العراق، وعن اجراءات رئيس الهيأة في مكافحة ذلك".واكملت: "وقد ابدى اعضاء اللجنة تحفظهم على اداء رئيس الهيأة مطالبين مجلس النواب والحكومة اعادة النظر بعمل الهيأة واجراءاتها".

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