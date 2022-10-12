أوكرانيا تستعيد بلدات في جنوب البلاد.. ومحطة زابوريجيا تفقد التيار

2022/10/12 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أن قواتها استعادت خمس بلدات من القوات الروسية في منطقة خيرسون الجنوبية حيث تقود أوكرانيا هجوما مضادا، مما أدى إلى تراجع القوات الروسية في منطقة أعلنت موسكو ضمها، وفقا لـ"فرانس برس".

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