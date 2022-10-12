جلسة الخميس تستهدف انتخاب رئيس العراق ومؤشرات على إن القضية شائكة

2022/10/12 | 14:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يجتمع البرلمان العراقي، الخميس في جلسة تستهدف انتخاب رئيس جديد لكن...

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