حسين عرب يكشف سبب تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس يوم غد الخميس

2022/10/12 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف النائب المستقل حسين عرب، اليوم الأربعاء، سبب تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس.وقال عرب في تصريح لـ /المركز الخبري الوطني/: إن “موعد الجلسة كان مقرر […]

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