الإعدام لمدمن مخدرات قتل والدته وشقيقته واحرق جثثهن

2022/10/12 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت على مدمن المخدرات الذي قام بقتل والدته وشقيقته واحراقهن داخل الدار في منطقة الفضل لاخفاء معالم الجريمة.

يتبع...

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