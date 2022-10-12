الديمقراطي الكردستاني يسحب مرشحه الرئاسي ودولة القانون تعلق

2022/10/12 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلقت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأربعاء، على قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأخير القاضي بشأن سحب مرشحه الرئاسي.وذكرت دولة القانون النيابية، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نرحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الازمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي".واضافت: "وإننا إذ نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لإستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غدا الخميس، نؤكد دعمنا الكامل لهذه الخطوة وندعو الجميع الى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلاقات خطيرة".

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