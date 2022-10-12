النزاهة النيابية تطالب البرلمان والحكومة باعادة النظر في هيئة الاستثمار والية عملها

2022/10/12 | 14:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت لجنة النزاهة النيابية ، عن تحفظها على اداء رئيس هيأة الاستثمار الوطنية ، مطالبة مجلس النواب والحكومة اعادة النظر بعمل الهيأة واجراءاتها.

وناقشت لجنة النزاهة النيابية، خلال اجتماعها المشترك اليوم الاربعاء مع رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سها النجار ، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، حادثة إنهيار مبنى المختبر الوطني في الكرادة وكذلك آلية منح الاجازات الاستثمارية والبيروقراطية التي تعوق منح الاجازات الاستثمارية الإستراتيجية ذات المردود الإيجابي لاقتصاد البلد والمواطن.

وطرح اعضاء اللجنة النيابية ، العديد من الاسئلة فيما يخص تصريحات رئيس الهيأة حول انهيار مباني أخرى وملفات الفساد التي اعلنت عنها ، وكذلك تصريحها حول دور العمالة الاجنبية في تسريب الارهابيين داخل العراق، وعن اجراءات رئيس الهيأة في مكافحة ذلك.

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