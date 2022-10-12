الديمقراطي: اتفقنا مع الاتحاد على الدخول بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية

2022/10/12 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاربعاء، حقيقة سحب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم ان “الحزب الديمقراطي لم يسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ولكن تم الاتفاق على الدخول بمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية”.

يشار الى ان ائتلاف دولة القانون قد رحب اليوم الاربعاء، بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لسحبه مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية لصالح عبد اللطيف رشيد.

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