دولة القانون يرحب بمبادرة الديمقراطي بسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية

2022/10/12 | 14:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت كتلة دولة القانون النيابية، بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية.

وذكرت الكتلة في بيان أن ” الكتلة ترحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحلحلة الازمة السياسية عبر سحب مرشحه الرئاسي ودعم عبد اللطيف رشيد كمرشح توافقي داخل البيت الكردي “.

أضافت “إننا إذ نقدر عالياً هذه المبادرة التي تعبر عن تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية بما يحقق التوافق الوطني المنشود لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة البرلمان المقررة غدا الخميس”.

واكدت الكتلة على “دعمها الكامل لهذه الخطوة وندعو الجميع الى التعاطي معها كونها السبيل الوحيد لانهاء حالة الانسداد السياسي التي أخرت تشكيل الحكومة وأدخلت البلاد بمنزلاقات خطيرة”.

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