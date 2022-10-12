الديمقراطي الكردستاني ينفي التوصل إلى مرشح تسوية مع الاتحاد الوطني

2022/10/12 | 15:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصريح ردا على انباء قالت ان الحزبين اتفقا على مرشح واحد.

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