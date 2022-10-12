في واقعة غربية ..جنازة مهيبة لأنثى تمساح عبدها الهنود لأكثر من 75 عاما

2022/10/12 | 15:26 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

نعى المصلون في أحد المعابد بالهند وفاة أنثى تمساح محبوبة عاشت في بحيرة قريبة، وكانت تتغذى على كرات الأرز التي يقدمها السكان المحليون.

في واقعة غريبة ونادرة، أقام أهالي قرية هندية جنازة مهيبة لأنثى تمساح "نباتية" كانوا يعبدونها منذ أكثر من 75 عاما.

وتم تزيين جثمان أنثى التمساح، المعروفة...

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