منظمو بطولة أستراليا المفتوحة يعلنون موقفهم من اللاعبين الروس ودجوكوفيتش

2022/10/12 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس كريغ تيلي عن قبول الرياضيين الروس والبيلاروس في بطولة أستراليا المفتوحة، كما أنه سيتم الترحيب بمشاركة الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وقال تيلي: “في الوقت الحالي، سيكون للاعبي التنس الروس والبيلاروس الحق في المشاركة ببطولة أستراليا المفتوحة”.

وأكد أنه في هذه الحالة لن يتم عزف النشيد الروسي أو البيلاروسي وسيكون اللاعبون قادرين على المنافسة في البطولة بشكل محايد.

وحظر مسؤولو التنس لاعبي روسيا وبيلاروس من منافسات الفرق الدولية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، لكنهم سمحوا لهم بالمنافسة في بطولات المحترفين والمحترفات.

وشارك لاعبو روسيا وبيلاروس في بطولتي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة كمحايدين، بينما منعت ويمبلدون مشاركتهم، ما أدى إلى إدانة اتحاد محترفي التنس ATP واتحاد التنس النسائي WTA المنظمين وجردوا البطولة من نقاط التصنيف.

من جهة أخرى قال تيلي إن دجوكوفيتش بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات سيكون مؤهلا أيضا في حال حصوله على إلغاء حظر التأشيرة كجزء من ترحيله في يناير الماضي.

وتم ترحيل اللاعب الصربي من البلاد لعدم أخذ تطعيم كوفيد-19، ومنع من الدخول مرة أخرى حتى 2025، على الرغم من أن الحكومة الأسترالية يمكن أن تتنازل عن الحظر وفقا لتقديرها.

وقال تيلي إنه لم يكن على اتصال بالحكومة بشأن دجوكوفيتش، وإن منظمي بطولة أستراليا المفتوحة لا يمكنهم الضغط نيابة عن اللاعب الصربي.

المصدر: “وكالات”

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