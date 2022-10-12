الجمعيات الفلاحية.. تنصل عن مسؤولية التأهيل والدفاع عن حقوق المزارع

2022/10/12 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الزراعي خطاب الضامن، اليوم الأربعاء، ان الجميعات الفلاحية تتحمل مسؤوليات قانونية تتعلق بالدفاع عن حقوق المزارع العراقي.

وقال الضامن لـ (بغداد اليوم)، إنه "يتحمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق مسؤوليات قانونية تتعلق بالدفاع عن حقوق المزارع العراقي، وتمثيله أمام مؤسسات الدولة، ودوره في توعية المزارعين وتأهيلهم من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والوزارات الآخرى المسؤولة عن توجيه الاقتصاد العراقي وتنميته".

وأضاف، أن "الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يتحمل مسؤوليات كبيرة ايضاً تتعلق بالمطالبة بحقوق الفلاحين، بضمنها إيجاد حلول سريعة لأزمة شحة المياه، بالإضافة إلى تعويض المتضررين، والعمل على تخصيص الأموال اللازمة لتجهيز الفلاحين بالآلات والمعدات التي تكفل تكيفهم مع انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، من خلال حفر الآبار والري بالطرق الحديثة".

وتابع الضامن أنه "في ظل أزمة الجفاف والتصحر وارتفاع نسب الملوحة التي ضربت البلاد بشكل كبير خلال هذا العام فإنه لا يزال دور الاتحاد دون المستوى المطلوب، خصوصاً في ظل معاناة قطاعات واسعة من المزارعين ومربي المواشي بسبب قلة المياه وجفاف مساحات واسعة من مناطق الاهوار، حيث فقد الآلاف منهم سبل العيش واضطروا إلى النزوح نحو المدن المجاورة دون مأوى او مصادر رزق".

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