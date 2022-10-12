درجال يعتزم الذهاب الى اسبانيا للتعاقد مع مدرب لقيادة المنتخب الوطني

2022/10/12 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعتزم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، الذهاب الى اسبانيا للاتفاق مع مدرب اسباني لقيادة المنتخب الوطني.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال سيسافر إلى إسبانيا للاتفاق مع مدرب إسباني لقيادة منتخبنا الوطني".

وأكد على أن "هذه الخطوة جاءت بعد تخصيصات مالية من رئاسة الوزراء بهذا الخصوص".

وكلف الاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت سابق من شهر آب الماضي، مدرب المنتخب الأولمبي، الدولي السابق راضي شنيشل، لقيادة المنتخب الوطني في البطولة الرباعية الودية بالأردن.

وهذه ثاني مهمة تدريبية مؤقتة لشنيشل في قيادة منتخب بلاده بعدما أشرف على تدريبه في نهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا لمدة 45 يوما.

وكان وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أشار الى أن الأزمة السياسية والظروف الراهنة في البلاد حالت دون التعاقد مع مدرب أجنبي للإشراف على المنتخب العراقي الأول.

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