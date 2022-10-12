الكاظمي مهنئاً الطلبة بالعام الدراسي الجديد: أنتم أمل العراق

2022/10/12 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الطلبة بالعام الدراسي الجديد، مخاطبهم بالقول: أنتم أمل العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بـ "تويتر" وتابعتها (بغداد اليوم): "أصدق الأمنيات بالتفوق والنجاح والسلامة لأبنائنا الطلبة في كل ربوع عراقنا الحبيب بالعام الدراسي الجديد".

وأضاف: "‏أنتم يا أحبائي أمل العراق في بناء مستقبل أفضل لكم ولأولادكم.



ونشد على أيادي الملاكات التدريسية، ونشيد بجهودهم لبذل خبرتهم وعطائهم للطلبة خدمة للعِلم والأجيال".

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