قائد الجيش اللبناني في ضيافة وزير الدفاع جمعة عناد بمقر الوزارة

2022/10/12 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأربعاء، قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، في مقر الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، ان “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مقر وزارة الدفاع”.

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