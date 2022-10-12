الكاظمي يقدم التهاني بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد

2022/10/12 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال الكاظمي في تديونة، تابعتها “خبر برس” (واخ)، “أصدق الأمنيات بالتفوق والنجاح والسلامة لأبنائنا الطلبة في كل ربوع عراقنا الحبيب بالعام الدراسي الجديد”.

وأضاف، “‏أنتم يا أحبائي أمل العراق في بناء مستقبل أفضل لكم ولأولادكم.

مؤكدا أننا “نشد على أيادي الملاكات التدريسية، ونشيد بجهودهم لبذل خبرتهم وعطائهم للطلبة خدمة للعِلم والأجيال”.

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