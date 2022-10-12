“النجار” في ضيافة لجنة النزاهة النيابية لمناقشة آلية منح الاجازات الاستثمارية وانهيار مبنى المختبر الوطني

2022/10/12 | 16:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، لمناقشة انهيار مبنى المختبر الوطني وآلية منح الاجازات.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إنه “استضافت لجنة النزاهة برئاسة النائبة ناهدة الدايني وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس واعضاء اللجنة، اليوم الاربعاء، سهى النجار رئيس هيئة الاستثمار الوطنية لمناقشة إنهيار مبنى المختبر الوطني في الكرادة”.

وأضافت، “وجرى اثناء الاستضافة التي عقدت في القاعة الدستورية مناقشة الآلية المعتمدة بمنح الاجازات الاستثمارية للجهات المستثمرة والبيروقراطية التي تعيق منح الاجازات الاستثمارية ذات المردود الإيجابي لاقتصاد البلد والمواطن، اضافة الى مناقشة أسباب انهيار مبنى المختبر الوطني”.

وتابعت، “وطرح اعضاء اللجنة العديد من الاسئلة، فيما يخص تصريحات رئيس الهيئة حول انهيار بنايات أخرى وملفات الفساد التي اعلنت عنها وتصريحها حول دور العمالة الاجنبية في تسريب الارهابيين داخل العراق، وعن اجراءات رئيس الهيئة في مكافحة شبهات الفساد والمخالفات الحاصلة”.

وزادت، “وابدى اعضاء اللجنة تحفظهم على أداء رئيس الهيئة مطالبين مجلس النواب والحكومة باعادة النظر في عمل الهيئة واجراءاتها”.

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