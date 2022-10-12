في دبي.. عمّال يرتدون جهاز استشعار لتجنب آثار الحرارة الشديدة

2022/10/12 | 16:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في دبي بالإمارات العربية المتحدة، تخضع تقنية جديدة للاختبار، قد تُساهم بإنقاذ حياة العمّال.

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