2022/10/12 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف، مالك ناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري،...

ظهرت المقالة مالكو مانشستر يونايتد يرفضون عرض راتكليف لشراء النادي أولاً على المسلة.

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