النزاهة النيابية تتحفظ على اداء رئيس هيئة الاستثمار الوطنية

2022/10/12 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استضافت لجنة النزاهة برئاسة ناهدة الدايني، وبحضور النائب الاول لرئيس المجلس...

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