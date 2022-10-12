2022/10/12 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني ، اليوم الاربعاء، الإطاحة بخلية إرهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش الارهابي من خلال ابتزاز المواطنين.

التالي

منذ 50 دقيقة

قائد الجيش اللبناني يصل العراق

منذ 5 ساعات

النزاهة تكشف هدراً وضرراً بالمال العام واختلاساً في البصرة بقيمة 8 مليارات دينار

منذ 5 ساعات

انطلاق عملية أمنية واسعة غربي الموصل

منذ 7 ساعات

النزاهـة : استقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف بتهمة اختلاس قرابة ملياري دينار

منذ 7 ساعات

إصابة ثلاثة جنود إثر تعرض إرهابي شمالي بغداد

منذ 18 ساعة

الدفاع تمدد فترة تسلم طلبات العودة من المفسوخة عقودهم

منذ 19 ساعة

أف- 16 العراقية تنفذ تمريناً مشتركاً مع رافال الفرنسية

منذ 19 ساعة

القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك

منذ 20 ساعة

الداخلية تصدر امراً إدارياً بترقية المراتب في مديرية شرطة النجدة

منذ 21 ساعة

المخابرات تحرر مختطفة ايزيدية من أطراف الحسكة السورية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعلن الإطاحة بخلية تمول داعش الارهابي من خلال ابتزاز المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعلن الإطاحة بخلية تمول داعش الارهابي من خلال ابتزاز المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).