العراق.. مخاوف من سقوط الآلاف من خريجي التخصصات الصحية في فخ البطالة

2022/10/12 | 16:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يضطر العشرات من خريجي التخصصات الطبية في العراق للانتظار سنوات عديدة قبل حصولهم على وظيفة في المؤسسات الصحية الحكومية، رغم الوعود المتكررة بضمان التعيين المركزي لهذه التخصصات.

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