2022/10/12 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت شرطة محافظة الأنبار، اليوم الاربعاء، ضبط متهم بحوزته حبوب مخدرة في الفلوجة.

وقالت المديرية في بيان صحفي “بعد ورود معلومات من احد المصادر لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود شخص في مدينة الفلوجه بحوزته حبوب مخدره تم استحصال الموافقات القانونيه الرسميه وتشكيل فريق عمل من المديرية والتوجه الى المكان المقصود”.

واضاف البيان “تم القاء القبض على المتهم (أ.م.ع.ع) وتم ضبط بحوزته (٤٣) حبه نوع كبتاجون تم تنظيم محظر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه وتوقيف المتهم وفق الماده ٢٨ من قانون المخدرات حسب قرار قاضي التحقيق المختص وايداعه التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه” .

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