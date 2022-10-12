الأمن الوطني يطيح بخلية إرهابية

2022/10/12 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بخلية ارهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش، غرب نينوى.

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