الحياة مدرسة مضيئة

2022/10/12 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

الفاشل يتصوّر دائماً إن الدنيا تتآمر

عليه، وهو عادة يرى عيوب الناس، ويبالغ

في انتقادها، وهو يحاول دائماً تبرير

فشله باتهام الناجحين على أنهم اتبعوا

طرقاً غير شريفة للوصول إلى ما هم ع

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