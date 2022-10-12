2022/10/12 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، الأربعاء، اعتقال أجنبي بحوزته

مواد مخدرة في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بعملية نوعية أمنية ومن

خلال الحصول على معلومات

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