التجارة: خزين السلّة الغذائية مؤمّن للأشهر الأولى من العام المقبل

2022/10/12 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الشركة العامة لتجارة المواد

الغذائية في وزارة التجارة، اليوم

الأربعاء، أسباب توزيع مفردات السلة

الغذائية بشكل وجبات، فيما أشارت إلى أن

خزين السلة الغذائية مؤمن للأشهر

الأولى من العام المقبل.

وق

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