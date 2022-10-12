2022/10/12 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ياسر المالكي: سأنتخب وجهاً جديداً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر المالكي: سأنتخب وجهاً جديداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر المالكي: سأنتخب وجهاً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).