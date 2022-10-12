الأمن الوطني يعلن الإطاحة بخلية إرهابية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش

2022/10/12 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بخلية إرهابية حاولت ابتزاز المواطنين لتمويل عصابات داعش.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بخلية إرهابية".

وأضاف إن "الخلية كانت تحاول القيام بعمليات تمويل لعصابات داعش الإرهابي من خلال ابتزاز المواطنين وأخذ الأموال منهم عنوة".

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