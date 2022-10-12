باشراف قائد شرطة الأنبار.. القبض على أحد تجار المخدرات بحوزته حبوب مخدرة

2022/10/12 | 16:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشراف مباشر من السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار، يواصل أبطال مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بعملياتهم النوعيه ضد تجار الحبوب المخدره ومروجي ومتعاطي هذه السموم.وأفاد المكتب الاعلامي لقيادة شرطة محافظة الأنبار أنه “بعد ورود معلومات من أحد مصادر مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بوجود شخص في مدينة الفلوجه بحوزته حبوب مخدرة تم استحصال الموافقات القانونيه الرسميه وتشكيل فريق عمل من المديرية اعلاه والتوجه الى المكان المقصود”، وأكد أنه “تم القاء القبض على المتهم (أ.م.ع.ع)” لافتا الى أنه “تم ضبط (٤٣) حبه نوع كبتاجون بحوزته، وتم تنظيم محظر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه”، وأوضح أنه “تم توقيف المتهم وفق الماده ٢٨ من قانون المخدرات حسب قرار السيد قاضي التحقيق المختص وايداعه التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه” بحسب البيان.

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