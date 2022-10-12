الأعرجي يؤكد ضرورة ضبط الحدود والتعاون مع الدول المجاورة لإيقاف تهريب المخدرات

2022/10/12 | 16:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، على أهمية منع استغلال الإرهابيين للسجناء في شمال شرق سوريا.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، أن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، السفيرة السويدية في بغداد جيسيكا سفاردستروم، واستعرض معها العلاقات الثنائية بين العراق ومملكة السويد.

واضاف البيان أن الأعرجي “بحث المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأكد أن “العراق مستمر بملاحقة المجاميع الإرهابية حتى القضاء عليها”، مشيرا إلى أن “تحدي آفة المخدرات يمثل أولوية بالنسبة للأجهزة الأمنية”.

وشدد الأعرجي “على أهمية منع استغلال الإرهابيين للسجناء في شمال شرق سوريا كمورد بشري لهم”، مشددا على “ضرورة ضبط الحدود والتعاون مع الدول المجاورة، لإيقاف تهريب المخدرات”.

فيما جددت السفيرة السويدية “تأكيد بلادها على دعم العراق من خلال دورها في البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي والمنظمات الإنسانية”، مؤكدة “دعم سيادة واستقرار العراق”.

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