البجاري تنتقد منع الكاظمي لحكومة البصرة من توقيع عقد مع شركة شنغهاي الصينية

2022/10/12 | 16:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، النائية عن البصرة، زهرة البجاري، منع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حكومة البصرة من توقيع عقد مع شركة صينية لانشاء محطة كهربائية.

وقالت البجاري في بيان أن “سياسة حكومة الكاظمي في ظلم البصرة ستكون وصمة عار تضاف إلى حكومته المنحلة”.



مبينة، أن “جميع نواب البصرة وجماهيرها تقف مع الحكومة المحلية لتوقيع العقد مع شركة شنغهاي الصينية”.

واكدت دعمها، مع نواب البصرة الآخرين، جهود الحكومة المحلية في المضي بتوقيع انشاء محطة طاقة كهربائية بقدرة ٣٠٠٠ ميغا واط وانتاج ماء محلى كناتج عرضي من المحطة وبكمية ١،٢٥٠،٠٠٠ مليون ومئتين وخمسين الف متر مكعب في اليوم، اي ما يعادل ١٤،٥ متر مكعب في الثانية وتعادل مرتين بقدر الماء الواصل من قناة البدعة الاروائية وفترة الانجاز ٢٤ شهرا”.

واضافت، أن “تدخل حكومة الكاظمي بمنع حقوق البصرة ومحاربتها ، لن يمر مرور الكرام وسيكون هناك دعم جماهيري وبرلماني للحكومة المحلية لاكمال توقيع العقد”.

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