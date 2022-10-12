2022/10/12 | 17:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرعت أجراس المدارس في الثامنة صباح اليوم الأربعاء إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد في جميع المدارس العراقية باستثناء إقليم كردستان الذي كان بدأ العام الدراسي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تأجيله 12 يوما.. وزارة التربية العراقية تبدأ العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تأجيله 12 يوما.. وزارة التربية العراقية تبدأ العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).